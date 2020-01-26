(للبيع)
|ارض ترخيص (تجارى - ادارى) بيت الوطن 6 اكتوبر بجوار / ارض جامعة القاهرة - مول العرب - مدخل زايد 4 الترخيص / مول تجارى ادارى بارتفاع بدروم و 4 أدوار المساحة 2600 متر مطلوب 3,000,000ج اوڨر للتفاصيل ت / 01122957722 Ramcees Real Estate شركة رمسيس للتسويق العقارى - مدينة 6 أكتوبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- g
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050733
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