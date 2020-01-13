(للبيع)
|ارض تجاري بالتجمع الخامس ارض للبيع بالتجمع الخامس نشاط تجاري بجوار المدرسه الانجليزيه الحديثه والمدرسه الاوربيه خطوات من التسعين الشمالي وبجوار مدرسه ليسيه بالزاك الدوليه الارض 3 نواصي النسبه البنائيه 40% من مسطح الارض الارتفاع ارضي + دورين يتم يتم سداد 10% كمان شهر والباقي علي 3 سنوات مطلوب 2000 جنيه اوفر للمتر سعر المتر 33080 للاتصال 01125147777 مساحه 3450
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|z
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- x
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048741
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