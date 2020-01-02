(للبيع)
|ارض بيت الوطن اكتوبر رخصة 3 شقق بالدور ارض بيت الوطن اكتوبر مرحلة خامسة اساسية بجوار جامعة القاهرة - ميدان جهينة – مدخل زايد 4 المساحة 904 متر ترخيص بناء 3 شقق بالدور مدفوع 56000 دولار (مقدم 25%) مطلوب اوڨر 1,600,000ج + المدفوع للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 - 01004558328 شركة رمسيس للتسويق وادارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01004558328
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|العنوان:
|- k
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047380
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