ارض بنزينه للبيع

(للبيع)
|فرصه لاصحاب المشاريع الكبري 😍 ارض بنزينة للبيع ببنها 🌷🌹 مساحة 1500 متر محفورة 3 خزانات بنزين مرخصه واجهة 29 متر علي الطريق السريع للاستفسار الاتصال علي 📞☎️ 01000804822
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|roody20251
|التليفون:
|01000804822
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|العنوان:
|مدخل بنها الرئيسي- بنها
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053906
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