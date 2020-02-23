ارض بنزينه للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ارض بنزينه للبيع - في القليوبية مصر

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فرصه لاصحاب المشاريع الكبري 😍 ارض بنزينة للبيع ببنها 🌷🌹 مساحة 1500 متر محفورة 3 خزانات بنزين مرخصه واجهة 29 متر علي الطريق السريع للاستفسار الاتصال علي 📞☎️ 01000804822
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: roody20251
التليفون: 01000804822

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العنوان: مدخل بنها الرئيسي- بنها
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053906
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه لقطه للايجار باحمد عرابي سوبر لوكس

شقه لقطه للايجار باحمد عرابي سوبر لوكس

(للإيجار)

شقه لقطه للايجار بموقع متميز باحمد عرابي 120 متر تشطيب سوبر لوكس تصلح لجميع الاغراض 2 غرفه /ريسبشن.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع في هاب تاون (حسن علام) سعر المتر 13 الف compound haptown

شقه للبيع في هاب تاون (حسن علام) سعر المتر 13 الف compound haptown

(للتقسيط)

- موقع كمبوند هاب تاون مستقبل سيتى - يتميز الكمبوند بموقعه أمام كمبوند ماونتن فيو القاهرة الجديدة وم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شقه 148 للبيع في سراي القاهرة الجديدة على 10 سنوات compound sara

شقه 148 للبيع في سراي القاهرة الجديدة على 10 سنوات compound sara

(للتقسيط)

الموقع : على طريق القاهرة السويس وبالقرب من العاصمة الادارية , 15 دقيقة فقط من الطريق الدائرى الدولى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شاليه 110م للبيع في المونت جلاله Sea View بالتقسيط ilmount glala

شاليه 110م للبيع في المونت جلاله Sea View بالتقسيط ilmount glala

(للتقسيط)

قريه المونت جلاله العين السخنه Il monte galala l sokhna تقع قريه المونت جلاله بعد موفانبيك ب 7 دقلئ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة

بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة

(للبيع)

بينتهاوس للبيع فى حدائق اكتوبر من المالك مباشرة مساحة 270م عماره بحرى وعلى شارع رئيسى امام الخدمات .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

720,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: شقه 135م بحري دبل فيس

شقه 135م بحري دبل فيس

(للبيع)

شقه 135م بحري دبل فيس (علي شارع رئيسي/جاردن ومنطقة خدمات) بحدائق اكتوبر بمنطقة فيلات وإسكان فاخر ممي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

513,000 جنيه

23/2/2020
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صورة الاعلان: مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى السعودية "أخصائية أشعة "

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى السعودية "أخصائية أشعة "

(فرصة عمل)

مطلـوب لمجمع طبى بمدينة الدمام فى المملكة العربية السعودية أخصائية أشعة خبرة بالأشعة الصوتية وفوق ا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

23/2/2020
صورة الاعلان: خلاط العلف

خلاط العلف

(للبيع)

خلاط العلف تقدم لكم شركة الجوهرى لمعدات مصانع الاعلاف معدة من اهم معدات خط انتاج العلف (خلاط العلف).
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28

(للبيع)

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 288م علي شارع 10م تبعد امت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة

(للبيع)

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر

فى قريتنا هتقضى احلى وقت مع عيلتك لانك هتمتلك شاليهك صف اول على البحر

(للبيع)

متشطيب سوبر لوكس بالتقسيط علي 8 سنين ، الشاليه 100 متر . القرية متكاملة الخدمات : -اول اكوا بارك فى .
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: عيش في شاليك طول السنة فى السخنة

عيش في شاليك طول السنة فى السخنة

(للبيع)

وقت اجازتك بتبقى عايز تتبسط على قد ماتقدر ، فى قريتنا كل اللى هتحتاجه هتلاقيه فى قريتنا هتستلم شالي.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك

اختار شاليهك وكمان اختار سنين تقسيطك

(للبيع)

فى قريتنا هتختار مكان شاليهك اللى يناسبك ، يعنى لو بتحب تكون صف اول على البحر ، او اى مكان تانى فى ا.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

وحدتك على البحر باقل مقدم وفترة سداد 8 سنين

(للبيع)

بالتقسيط على 8 سنين هتمتلك شاليهك صف اول على البحر هتشوف البحر من شاليهك وكل البلو اريا اللى حواليك.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر

استلم شاليهك فى السخنة بأفضل رؤيه للبحر

(للبيع)

امتلك شاليهك برؤية بحر ممتازة ، بقرية بلو بلو ، بموقع متميز على البحر . لانه من شاليهك هتشوف دايما ا.
القسم: 

150,000 جنيه

23/2/2020
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