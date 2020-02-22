ارض بموقع مميز للبيع من المالك مباشر بالاسكندريه بسعر لقطه ومساحة مميزة بم

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تفاصيل الإعلان
ارض بموقع مميز للبيع من المالك مباشر بالاسكندريه بسعر لقطه ومساحة مميزة بمنطقه حي الفيلات الراقيه بالجوار من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق قليلة من وسط البلد وشارع قنال السويس مساحة الارض 330م بخصومات للكاش وامكانية التقسيط بدون فوايد ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/2/2020
رقم الإعلان: 2053803
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قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو

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22/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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22/2/2020
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21/2/2020
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صورة الاعلان: قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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21/2/2020
صورة الاعلان: معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م - في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

21/2/2020
صورة الاعلان: اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

اراضينا بالقرب من الخدمات الحيويه والطريق الدائري وكارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور - في الإسكندرية مصر

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي سكنية بمساحات متنوعة ومميزة وتصلح لجميع الاغراض وبالجوار من كارفور والداون تاون وجميع الخدما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي - في الإسكندرية مصر

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تعالي وشوف بنفسك مواقع اراضينا علي الطبيعه وتمتع بالفيو الرائع وبموقع حيوي ومميز جدا بقلب الاسكندريه.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا - في الإسكندرية مصر

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارض في ارقي المناطق السكنية بمدينة الاسكندرية بحي الفيلات بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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20/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي العماير التي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه بمساحات مميزة ج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
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امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض ب

(للبيع)

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امتلك قطعه ارض مسجلة بقلب الاسكندريه بمساحات متنوعه وتصلح لجميع الاغراض بجميع المواصفات الي بتحلم .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

20/2/2020
صورة الاعلان: ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب - في الإسكندرية مصر

ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ادفع فلوسك في المكان الي تستاهل تعيش فيه وتملك ارضك بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور والداون وجميع ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

20/2/2020
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