(للبيع)
|ارض تخصيص تجارى بالقاهرة الجديدة مميزة جدا ارض بمركز خدمات جنوب الاكاديمية – التجمع الخامس مساحة الارض 3450م النشاط تجارى الارض 3 نواصى النسبة البنائية 40% من مسطح قطعة الارض الارتفاع (أرضى + دورين) مطلوب 2000ج اوڨر للمتر للاستفسار ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|g
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- t
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048597
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