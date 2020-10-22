ارض بسعر مغرى بالحى التاسع 6 اكتوبر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارض بسعر مغرى بالحى التاسع 6 اكتوبر ترخيص بدروم وارضى + 3 أدوار + روف الارض بحرى – موقع مميز 570 متر مدفوع مقدم 70,000 دولار مطلوب اوڨر برايس 450 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 450,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070182
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22/10/2020
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21/10/2020
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(للبيع)

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21/10/2020
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21/10/2020
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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/10/2020
صورة الاعلان: أرض لقطة للبيع بحي أب تاون 6 أكتوبر الجديدة - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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21/10/2020
صورة الاعلان: أرض لقطة للبيع بحي أب تاون 6 أكتوبر الجديدة - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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القسم: 

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21/10/2020
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