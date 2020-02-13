(للبيع)
|ارض بسعر لقطه بالسياحيه الشماليه التالته ارض بالسياحيه الشماليه التالته علي الطريق الرئيسي موقع مميز جدا بحري ناصيه ممر بالقرب من الشيخ زايد وبالقرب من مول العرب ونادي الصيد مطلوب 4000 للاتصال 01125147777 مساحه 756
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|z
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|- d
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052623
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