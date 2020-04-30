ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات

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تفاصيل الإعلان
ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م خالصة ماعليهاش اى حاجه بها رخصه مبانى ببرج العرب مطلوب 2 مليون و30 الف قلبل للتفاوض 01001910248 01223342232 01226652827
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mmm
التليفون: 01001910248

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العنوان: - برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/5/2020
رقم الإعلان: 2059109
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القسم: 

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3/3/2020
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العنوان:

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القسم: 

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3/3/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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2/3/2020
صورة الاعلان: ارض بموقع مميز جدا بالاسكندريه بناء سكني/ تجاري/استثماري للبيع بقلب الاسك - في الإسكندرية مصر

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ارض بموقع مميز جدا بالاسكندريه بناء سكني/ تجاري/استثماري للبيع بقلب الاسكندريه وبالقرب من كارفور و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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2/3/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,500 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: تملك ارضك الان بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري والحق فرصتك واتصل علشان ت - في الإسكندرية مصر

تملك ارضك الان بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري والحق فرصتك واتصل علشان ت

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

تملك ارضك الان بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري والحق فرصتك واتصل علشان تحدد ميعاد للمعاينه بمسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: ارض 300م مسجلة للبيع - في الإسكندرية مصر

ارض 300م مسجلة للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض 300م مسجلة للبيع بجوار قريه جيوار سعر المتر 750ج بجوار كومباوند جيوار وكارفور العروبه برج العرب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

2/3/2020
صورة الاعلان: ارض لقطة بالاسكندريه كاملة المرافق والخدمات بأفضل موقع وأقل سعر بالقرب من ك - في الإسكندرية مصر

ارض لقطة بالاسكندريه كاملة المرافق والخدمات بأفضل موقع وأقل سعر بالقرب من ك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض لقطة بالاسكندريه كاملة المرافق والخدمات بأفضل موقع وأقل سعر بالقرب من كارفور والداون تاون بمسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض مساحة216متر بقلب الاسكندريه علي شارع 10م تبعد امتار من الطريق الدا - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض مساحة216متر بقلب الاسكندريه علي شارع 10م تبعد امتار من الطريق الدا

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قطعة ارض مساحة216متر بقلب الاسكندريه علي شارع 10م تبعد امتار من الطريق الدائري وخطوات من كارفور والد.
العنوان:

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القسم: 

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2/3/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كا - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كا

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع من المالك مباشر بقلب الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بمساحا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

1/3/2020
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