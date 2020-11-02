(للبيع)
|ارض بحي أب تاون أكتوبر الجديدة للبيع بحي اب تاون مساحة 622 متر منطقة فيلات بدروم وارضي واول وتاني وغرف سطح كل دور شقتين مطلوب 1700000 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071061
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