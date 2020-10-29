ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهرة الدولية بالقرب من محور بوليفارد واجهة بحرى شرقى رخصة بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 600 متر مدفوع 58.000 $ (مقدم + اول قسط) مطلوب اوڨر برايس 1.250.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - السادس من اكتوبر
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,250,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/10/2020
رقم الإعلان: 2070750
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صورة الاعلان: للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بحرى بيت الوطن اكتوبر

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29/10/2020
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29/10/2020
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29/10/2020
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28/10/2020
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- في 6 أكتوبر مصر

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500,000 جنيه

28/10/2020
صورة الاعلان: فرصة ارض بتكميلية بيت الوطن 6 اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض بتكميلية بيت الوطن 6 اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

فرصة ارض بتكميلية بيت الوطن 6 اكتوبر ارض للبيع بالتوسعات الشمالية 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن ترخي.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
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28/10/2020
صورة الاعلان: ارض تطل على الخدمات بتكميلى بيت الوطن اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض تطل على الخدمات بتكميلى بيت الوطن اكتوبر

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العنوان:

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500,000 جنيه

28/10/2020
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