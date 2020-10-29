ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهرة الدولية بالقرب من محور بوليفارد واجهة بحرى شرقى رخصة بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 600 متر مدفوع 58.000 $ (مقدم + اول قسط) مطلوب اوڨر برايس 1.250.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى