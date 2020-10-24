(للبيع)
|ارض بحرى 600م بيت الوطن اكتوبر ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - بيت الوطن اكتوبر مرحلة 5 بجوار جامعة القاهرة الدولية بالقرب من محور بوليفارد واجهة بحرى شرقى رخصة بناء عمارة (بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف) المساحة 600 متر مدفوع 58.000 $ (مقدم + اول قسط) مطلوب اوڨر برايس 1.350.000 جنيه للتفاصيل والمزيد من العروض : ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بيت الوطن- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,350,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070276
1,350,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,350,000 جنيه
1,450,000 جنيه
1,400,000 جنيه
1,525,000 جنيه
1,950,000 جنيه
1,100,000 جنيه
2,000,000 جنيه
625,000 جنيه
1,000,000 جنيه
450,000 جنيه
550,000 جنيه
1,650,000 جنيه
2,800,000 جنيه