(للبيع)
|ارض بتكميلية بيت الوطن ناصية ع الخدمات ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن 2018 الارض ناصية على خدمات المساحة 887 متر مدفوع مقدم 55.900 $ دولار مطلوب أوڨر 750.000 جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072699
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