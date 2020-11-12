ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن 2018 على الخدمات وترى ميدان ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 773 متر مدفوع مقدم 46.700 $ دولار مطلوب اوڨر 500 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: وليد
التليفون: 01122957722

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العنوان: - بيت الوطن
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/11/2020
رقم الإعلان: 2072168
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12/11/2020
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12/11/2020
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12/11/2020
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12/11/2020
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صورة الاعلان: ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان - في 6 أكتوبر مصر

ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن 2018 على الخدمات وترى مي.
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12/11/2020
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12/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بمسلسل 3 قرعه 2017 - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بمسلسل 3 قرعه 2017

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

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11/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالتكميلي 3 علي الرئيسي وناصيه ممر - في 6 أكتوبر مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

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11/11/2020
صورة الاعلان: قطعه مميزة للبيع بمنطقه اب تاون - في 6 أكتوبر مصر

قطعه مميزة للبيع بمنطقه اب تاون

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

850,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قطعة أرض للبيع بحي فيلات اب تاون 6 أكتوبر أفضل منطقة فيلات وقصور للمستقبل القريب . شديدة التميز في .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

890,000 جنيه

11/11/2020
صورة الاعلان: قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

قطعة للبيع بالرقابة الادارية حي اب تاون اكتوبر مساحة 622 لبناء فيلا بدروم وارضي واول وثاني وروف كل د.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

900,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بأب تاون 6 أكتوبر - في 6 أكتوبر مصر

ارض للبيع بأب تاون 6 أكتوبر

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

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العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

9/11/2020
صورة الاعلان: للبيع ارض بالمحصورة ب - في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بالمحصورة ب

(للبيع)

- في 6 أكتوبر مصر

للبيع ارض بالمحصورة ب ارض بالمحصورة ب للبيع معمول فيها البدروم والارضي خرسانات قريبه من الشارع الرئي.
العنوان:

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القسم: 

1,850,000 جنيه

9/11/2020
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