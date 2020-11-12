(للبيع)
|ارض بتكميلية بيت الوطن على ميدان ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن 2018 على الخدمات وترى ميدان ترخيص بدروم + أرضى + 3 أدوار + روف مساحة 773 متر مدفوع مقدم 46.700 $ دولار مطلوب اوڨر 500 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- بيت الوطن
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072168
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