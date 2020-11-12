(للبيع)
|ارض بتكميلية بيت الوطن امام جاردن هيلز مباشرة ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن الارض عالرئيسى مباشرة امام كمبوند جاردن هيلز مساحة 600 متر مدفوع مقدم 36.500 $ دولار مطلوب اوڨر 950 الف جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|950,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072175
850,000 جنيه
1,100,000 جنيه
865,000 جنيه
1,200,000 جنيه
700,000 جنيه
500,000 جنيه
500,000 جنيه
650,000 جنيه
800,000 جنيه
1,250,000 جنيه
850,000 جنيه
890,000 جنيه
900,000 جنيه
1,300,000 جنيه
1,850,000 جنيه