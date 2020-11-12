(للبيع)
|ارض بتكميلية بيت الوطن امامها شارع عريض ارض للبيع بـ 6 اكتوبر - تكميلية بيت الوطن 2018 الارض عمودية على شارع موقع متميز المساحة 884 متر مدفوع مقدم 54.100 $ دولار مطلوب اوڨر 700 الف جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072164
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