(للبيع)
|ارض بامتداد النرجس على شارع عريض فاصل للبيع ارض بيت الوطن بالقاهرة الجديدة – امتداد النرجس على شارع فاصل عريض مساحة 430 متر مدفوع 56.000 دولار مطلوب 1.750.000ج + المدفوع للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|b- f
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050963
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