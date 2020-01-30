(للبيع)
|ارض بامتداد النرجس على شارع رئيسى للبيع ارض بيت الوطن بالقاهرة الجديدة – امتداد النرجس على الشارع الرئيسى الجنوبى مساحة 475 متر مدفوع 54.000 دولار مطلوب 1.500.000ج + المدفوع للاتصال / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|w
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- w
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050965
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