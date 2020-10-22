ارض بالحى التاسع 6 اكتوبر على حديقة ترخيص بدروم وارضى + 3 أدوار + روف الارض تطل على منطقة خضراء 606 متر مدفوع مقدم 71,000 دولار مطلوب اوڨر برايس 550 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية