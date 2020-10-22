(للبيع)
|ارض بالحى التاسع 6 اكتوبر على حديقة ترخيص بدروم وارضى + 3 أدوار + روف الارض تطل على منطقة خضراء 606 متر مدفوع مقدم 71,000 دولار مطلوب اوڨر برايس 550 الف جنيه للتواصل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|550,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070190
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