(للبيع)
|ارض بالحى التاسع عالرئيسى الحى الثامن مباشرة ارض للبيع بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر لبناء عمارة بدروم + 4 أدوار + روف عالرئيسى الحى الثامن مباشرة مساحة 600 متر مدفوع 67.000 $ دولار مقدم مطلوب اوڨر برايس 1.300.000ج للتفاصيل والمزيد من العروض / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070588
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