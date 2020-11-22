(للبيع)
|ارض بالحى التاسع اكتوبر ڨيو منطقة خضراء للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر تطل على مساحة خضراء ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف مساحة 630 متر مدفوع 108.000 دولار مطلوب اوڨر 1.750.000 جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|- الحى التاسع
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073501
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