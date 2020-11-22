(للبيع)
|ارض بالحى التاسع اكتوبر ناصية بحرى للبيع ارض بالحى التاسع مدينة 6 اكتوبر ناصية ممر – على الفاصل - بحرى ترخيص بدروم + أرضى + 5 أدوار + روف مساحة 500 متر مدفوع 83.000 دولار مطلوب اوڨر 2.000.000 جنيه للتفاصيل ت / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق وإدارة الصفقات العقارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وليد
|التليفون:
|01122957722
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|العنوان:
|الحى التاسع- السادس من اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073495
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