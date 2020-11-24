(للبيع)
|ارض بالتكميلي 2 للبيع ارض للبيع بالتكميلي 2 قريبه جدا من الرئيسي وعلي الخدمات الرئيسيه وبالقرب من صان كابيتال وبجوار نادي الزمالك مساحه 450 للاتصال 01125147777 مطلوب 800000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01125147777
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|العنوان:
|التكميلي 2- التكميلي 2
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073839
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