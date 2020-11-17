(للبيع)
|ارض بالاسكان الاجتماعي 209م امام بيت العيلة 6 أكتوبر مساحة 209م مدفوع 3 اقساط بها رخصة حديثة مطلوب 750 كاش نهائي 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- الجيزة
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072838
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