(للبيع)
|ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عامل الأمان و السلامة للأطفال وايضا المحافظة على العاب المناطق الخارجية و متوفر بكثافات مختلفة من 6 الى 50 مم بجوده عالية لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #نجيل_صناعي #ملاعب_أطفال #يونيتد_تويز #نجيل #لاند_سكيب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094778
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