ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ارضيات نجيل صناعي لملاعب الأطفال ننصح بأستخدام ارضيات النجيل الصناعي لملاعب الأطفال حيث انه يوفر عامل الأمان و السلامة للأطفال وايضا المحافظة على العاب المناطق الخارجية و متوفر بكثافات مختلفة من 6 الى 50 مم بجوده عالية لمزيد من المعلومات زور موقعنا www.unitedtoys-eg.com أو كلمنا على الخط الساخن 19810 #العاب_ملاهى #مناطق_العاب #العاب_ترفيهيه #نجيل_صناعي #ملاعب_أطفال #يونيتد_تويز #نجيل #لاند_سكيب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

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العنوان: - الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/5/2021
رقم الإعلان: 2094778
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اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر

تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر

(للبيع)

تيشيرت بولو - اكبر مصنع يونيفورم فى مصر 01223182572 - شركة السلام هي شركة متخصصة في مجال تصنيع وتو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: ارقى انواع الأثاث مودرن وستيل من تروهوم

ارقى انواع الأثاث مودرن وستيل من تروهوم

(للبيع)

لو بيهمك فرش بيتك يكون راقي ومميز وعلى مستوى عالي من الجمال والأناقة بأثاث راقي ومتين ويعيش ما تفكري.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مجمعات العاب اطفال خشبيه

مجمعات العاب اطفال خشبيه

(للبيع)

مجموعة جديدة من مجمعات ألعاب الأطفال الخشيبة التى تناسب جميع المساحات وهى من الألعاب الجماعية للأطف.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب لكبرى الفنادق بالمملكه

مطلوب لكبرى الفنادق بالمملكه

(فرصة عمل)

مطلوب لكبرى الفنادق بالمملكه العربيه السعوديه -مديرين مكاتب اماميه -خبره لا تقل عن 3 سنوات -يفضل لاي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

مصانع ارواب تخرج شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

مصانع ارواب تخرج (01200561116) شركة 3A لليونيفورم شركة 3A لليونيفورم لتصنيع وتوريد ارواب وقبعات وأو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
صورة الاعلان: موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق

(للبيع)

موديلات يونيفورم فنادق - متجر يونيفورم فنادق 01200561116 تقدم الشركة احدث موديلات يونيفورم الفنادق .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

24/5/2021
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صورة الاعلان: مصمم جرافيك

مصمم جرافيك

(فرصة عمل)

لشركة آثاث ومفروشات بجميع فروعها بالمملكة العربية السعودية مطلوب أخصائى مصمم جرافيك خبرة لاتقل عن 1.
العنوان:

الجيزة - مصر

5,555 ريال

24/5/2021
صورة الاعلان: شقه للإيجار 140م بالحي الثاني بمدينه 6 أكتوبر

شقه للإيجار 140م بالحي الثاني بمدينه 6 أكتوبر

(للإيجار)

شقه للإيجار 140م بالحي الثاني بمدينه 6 أكتوبر العماره ناصيه علي شارع خلف مدرسه أم المؤمنين التقسيم.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال لمصانع مواسير بالعبور

عمال لمصانع مواسير بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع مواسير بالعبور لشفت 8ساعات + سكن + وجبة ) براتب 2300ج ( – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة+ .
العنوان:

القاهرة - مصر

2,300 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال لمصانع لحوم

عمال لمصانع لحوم

(فرصة عمل)

مصانع لحوم لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج – 55 يوم عمل براتب 7000ج ( – مؤهل متو.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال لمصانع كارتيه بالعبور

عمال لمصانع كارتيه بالعبور

(فرصة عمل)

مصانع كارتيه بالعبور لشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700ج – 55 يوم عمل براتب 7000ج ( –.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,700 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال لمصنع عصائر للعمل

عمال لمصنع عصائر للعمل

(فرصة عمل)

بمصنع عصائر للعمل بشفت 12 ساعة + سكن + وجبة + براتب 3200ج في 35 يوم عمل والبنات بمرتب 2000ج + وجبة .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال ل مصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

عمال ل مصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تعبئة فاصوليا بيضاء بالعبور لشفت 10 ساعات براتب 3000ج لـ 35 يوم عمل – مؤهل متوسط – السن من 18 .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال ل مصنع تقفيل ملابس بالعبور

عمال ل مصنع تقفيل ملابس بالعبور

(فرصة عمل)

بمصنع تقفيل ملابس بالعبور – الشفت 12 ساعة + سكن + وجبة ) 50 يوم عمل براتب 5200ج – 35 يوم عمل براتب .
العنوان:

القاهرة - مصر

3,000 جنيه

23/5/2021
صورة الاعلان: عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور

عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور

(فرصة عمل)

عمال انتاج بمصنع كابلات بالعبور للعمل شفت 12 ساعة براتب 3200 + سكن – 30 يوم عمل – مؤهل متوسط – السن.
العنوان:

القاهرة - مصر

3,200 جنيه

23/5/2021
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