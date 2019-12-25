ارضيات نجيل صناعي

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تفاصيل الإعلان
من النهاردة خلى الأطفال تلعب فى أمان يونيتد تويز عملت عروض جديدة على أرضيات اللاند سكيب و النجيل الصناعى منشأ تركى وممكن كمان تشترى بالتقسيط بس ب 25 % مقدم مادورش كتير . ألعاب أطفال يعنى #يونيتد_تويز
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فرع القاهرة : مدينة نصر - 21 ش د/ زكي حسن المنطقة الأولى - خلف كنتاكي الطيران مواعيد العمل : من 10 ص إلي 10- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047552
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