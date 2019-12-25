ارضيات نجيل صناعي

(للبيع)
|من النهاردة خلى الأطفال تلعب فى أمان يونيتد تويز عملت عروض جديدة على أرضيات اللاند سكيب و النجيل الصناعى منشأ تركى وممكن كمان تشترى بالتقسيط بس ب 25 % مقدم مادورش كتير . ألعاب أطفال يعنى #يونيتد_تويز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|فرع القاهرة : مدينة نصر - 21 ش د/ زكي حسن المنطقة الأولى - خلف كنتاكي الطيران مواعيد العمل : من 10 ص إلي 10- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047552
10 جنيه
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1,200 جنيه
1,700 جنيه
1,500 جنيه
اتصل
2,000 جنيه