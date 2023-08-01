ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين

(For Sale)
|شركة ايلى بوب ديزاين نعمل في مجال #الارضيات المرتفعه (توريد و تركيب ) بافضل الخامات العالميه و بارخص الاسعار💯 توجد لدينا خامات ارضيات مرتفعه عاليه الجوده و باسعار خارج المنافسه خصومات و اسعار خاصه للكميات للتواصل و الاستفسار ا . مريم 01222365641 01288882804
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|marim
|Telephone:
|01222365641
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1 Pound
|Posting Date:
|1/8/2023
|Ad Number:
|2239855
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 جنيه مصرى
1 Pound
1 Pound
1 Pound
1 Pound