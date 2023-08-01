ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين

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Ad Photo: ارضيات مرتفعة من شركة ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

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شركة ايلى بوب ديزاين نعمل في مجال #الارضيات المرتفعه (توريد و تركيب ) بافضل الخامات العالميه و بارخص الاسعار💯 توجد لدينا خامات ارضيات مرتفعه عاليه الجوده و باسعار خارج المنافسه خصومات و اسعار خاصه للكميات للتواصل و الاستفسار ا . مريم 01222365641 01288882804
Contact The Advertiser:
Contact Name: marim
Telephone: 01222365641

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: عمارات الفاروقية جسر السويس- جسر السويس
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1 Pound
Posting Date: 1/8/2023
Ad Number: 2239855
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Price
Posting Date
Ad Photo: فواصل hpl - نورن ديزاين - in Cairo Egypt

فواصل hpl - نورن ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

1/8/2023
Ad Photo: رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين - in Cairo Egypt

رخام صناعى كوريان من ايلى بوب ديزاين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

عايز تعمل رخامه مطبخك من #الكوريان "رخام صناعي" عايز تعمل ارضيت المصاعد عايز تعمل كوانتر است.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: ابواب و قواطيع كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب و قواطيع كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

1/8/2023
Ad Photo: الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl - in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

الواح الكومباكت لفواصل الحمامات الكومباكت hpl شامل الاكسسوارات 304 استخدامات كومباكت HPL قواطيع حما.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

#أبواب_حمامات ضمان سنوات ضد #المياه أو #الكسر أو #الخدش شاملة الاكسسوارات أستانلس 304 مستوردة ماركة .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

31/7/2023
Ad Photo: قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl - in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قاطوع كومباكت ايجي ستون قواطيع و ابواب كومباكت hpl صيني و هندى و فرنساوى باكسسوارات استانلس ستيل 304.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا - in Cairo Egypt

كوريان بديل الرخام مضاد للبكتريا

(For Sale)

- in Cairo Egypt

البوست ده مخصوص لكل اللى هيعمل مطبخ جديد 🥳 ركزوا معايا علشان هقولكم معلومة مهمه اوى 👌.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl - in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

فواصل و ابواب حمامات كومباكت hpl من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl قواطيع و فواصل و ابواب الحمامات .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

30/7/2023
Ad Photo: كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله - in Cairo Egypt

كومباكت خامة تعيش معاك العمر كله

(For Sale)

- in Cairo Egypt

قواطيع حمامات كومباكت# HPL 🎇🎇🎇 شركة ايلى-بوب-ديزاين 👍 أحسن سعر لفوا.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات - in Cairo Egypt

أسعار الواح كومباكت hpl لقواطيع وابواب الحمامات

(For Sale)

- in Cairo Egypt

HPL نتشرف بان نقدم لسيادتكم قواطيع الحمامات الكومباكت ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمام.
Location:

Cairo - Egypt

1 جنيه مصرى

29/7/2023
Ad Photo: كوريان ابيض فى ايجي ستون - in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون

(For Sale)

- in Cairo Egypt

كوريان ابيض فى ايجي ستون الابيض معروف بشياكته و جاذبيته و جماله . عشان كدا ايجي ستون بتقدم الكوريان.
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

29/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان - in Cairo Egypt

اشكال وتصميمات والوان كثيرة جدا من الكوريان

(For Sale)

- in Cairo Egypt

هو ايه الكوريان ده؟؟؟ ✋ فى البداية كدة مسمهوش كوريان هو اسمه الواح رخام صناعى . فى شركات كتير .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
Ad Photo: اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl - in Cairo Egypt

اسعار كومباكت hpl - الواح كومباكت hpl

(For Sale)

- in Cairo Egypt

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت .
Location:

Cairo - Egypt

1 Pound

27/7/2023
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