ارضيات فوم للحماية

الاطفال دايما حركتها كتير و مستمرة ، و عشان مش هنقدر نمنع شقاوتهم يبقى لازم نضمن سلامتهم الفوم هو افضل حل نلجأ له عشان نوفر لهم الأمان و مفيش غير يونيتد تويز اللي بتقدملك احسن انواع الفوم المصري بألوانه المختلفة و كثافاته المتنوعة و كده يبقى حققت سلامة اطفالك و حافظت على شكل مكانك دا طبعا غير تسهيلات السداد و التقسيط