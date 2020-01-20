ارضيات فوم للحماية

(للبيع)
|الاطفال دايما حركتها كتير و مستمرة ، و عشان مش هنقدر نمنع شقاوتهم يبقى لازم نضمن سلامتهم الفوم هو افضل حل نلجأ له عشان نوفر لهم الأمان و مفيش غير يونيتد تويز اللي بتقدملك احسن انواع الفوم المصري بألوانه المختلفة و كثافاته المتنوعة و كده يبقى حققت سلامة اطفالك و حافظت على شكل مكانك دا طبعا غير تسهيلات السداد و التقسيط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|unitedtoys
|التليفون:
|19810
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|العنوان:
|فرع القاهرة : مدينة نصر - 21 ش د/ زكي حسن المنطقة الأولى - خلف كنتاكي الطيران مواعيد العمل : من 10 ص إلي 10- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049727
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