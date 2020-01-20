ارضيات فوم للحماية

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تفاصيل الإعلان
الاطفال دايما حركتها كتير و مستمرة ، و عشان مش هنقدر نمنع شقاوتهم يبقى لازم نضمن سلامتهم الفوم هو افضل حل نلجأ له عشان نوفر لهم الأمان و مفيش غير يونيتد تويز اللي بتقدملك احسن انواع الفوم المصري بألوانه المختلفة و كثافاته المتنوعة و كده يبقى حققت سلامة اطفالك و حافظت على شكل مكانك دا طبعا غير تسهيلات السداد و التقسيط
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: unitedtoys
التليفون: 19810

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فرع القاهرة : مدينة نصر - 21 ش د/ زكي حسن المنطقة الأولى - خلف كنتاكي الطيران مواعيد العمل : من 10 ص إلي 10- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/1/2020
رقم الإعلان: 2049727
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز

اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز

(للبيع)

كود (2061) بسم الله الرحمن الرحيم اسكن وصيف وعيش باسكندرية اجمل مدن العالم فرصه لاصحاب التميز شقة لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض

لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض

(للبيع)

كود (1052) بسم الله الرحمن الرحيم لعشاق اسكندرية عروس الشرق وبحرها الابيض بالمندرة علي البحرمباشرة و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,100,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات

للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات

(طلب عمل)

للأسر نوفر الشغالات والمربيات وراعيات المسنين بكافة المحافظات01017902000 لدينا لجميع الأسر ولكافة ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

2,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي

(للبيع)

Ripple Cup Forming Machine ماكينة أضافة طبقة خارجية مزدوجة للكوب الورقي آلة اضافة طبقة خارجية عادية .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

361 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: لاب توب ديل لاتديود

لاب توب ديل لاتديود

(للبيع)

8 GRAM, CORE I5-6200.2.3 GHZ, 256 SSD, EXCELLENT BATTERY. لاب توب ديل لاتويود استعمال خفيف جداً وبح.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم رجالى

يونيفورم رجالى

(للبيع)

يونيفورم رجالى 01022216888–01119959296 يونيفورم شيفات اكبر شركة يونيفورم بمصر مصانع يونيفورم شركة.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
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صورة الاعلان: بدلة عمليات

بدلة عمليات

(للبيع)

بدلة عمليات 01003358542–01200561116 يونيفورم اطباء ملابس طبية بالجملة Hospital Uniforms موديلات زي ت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم )

(للبيع)

يونيفورم شركة - متجر بيع يونيفورم ( شركة Tn لليونيفورم ) فى شركة Tn لليونيفورم هنساعدك تختار اليو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم )

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم )

(للبيع)

اسعار ملابس حفلات الخريجين (شركة السلام لليونيفورم 01223182572 ) شركة السلام تعلن عن وصول تشكيلات .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: شركة يونيفورم مدارس

شركة يونيفورم مدارس

(للبيع)

شركة يونيفورم مدارس 01003358542–01200561116 زى موحد مدارس يونيفورم مدارس لغات الزى المدرسي تليفون :.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

20/1/2020
صورة الاعلان: mas egypt

mas egypt

(للبيع)

ماس ايجيبت للعمارة والديكور لو بتفكر تشطب شقه، فيلا، عيادة، محل، مكتب البوست دا هيتخصر عليك كتير عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات

(طلب عمل)

عمالة منزلية شغالات جليسات مسنين ومربيات نوفرها لكافة المحافظات01126700074 مكتب الوطنية للخدمات تساع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

2,000 جنيه

20/1/2020
صورة الاعلان: أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك

أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك

(للبيع)

#كوب_مقاس_8اونز عالي الجوده 👌 افضل جوده ✔ افضل شكل ✔ اسعار خاصه جدا للكميات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

250 جنيه

19/1/2020
صورة الاعلان: _مصنع بيع على مساحة 700 متر

_مصنع بيع على مساحة 700 متر

(للبيع)

_مصنع بيع على مساحة 700 متر ببرج العرب الاسكندريه مبنى خرسانى مساحة 500 متر دورين مطلوب 2 مليون و300.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/1/2020
صورة الاعلان: مشروع مجزر دواجن الى

مشروع مجزر دواجن الى

(للبيع)

مشروع مجزر دواجن الى مشروع مجزر دواجن آلي لذبح وتنظيف وتغليف الدواجن والطيور بغرض بيعها الى جهات متن.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر
القسم: 

855 جنيه

19/1/2020
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