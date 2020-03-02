ارضك في المكان رقم 1 بقلب الإسكندرية بحي الفيلات على الطريق الدائرى اكبر مج

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تفاصيل الإعلان
ارضك في المكان رقم 1 بقلب الإسكندرية بحي الفيلات على الطريق الدائرى اكبر مجمع فيلات بالاسكندرية حيث الرفاهية والأمان بجوار كارفور وسيتي سنتر والداون تاون ومنتجع اللاجون ونادي اكسيا وبالم هيلز الاسكندريه خلف مطار النزهه وبجوار أكبر مجمع تعليمي المدرسة المصرية الأمريكية ومجمع مدارس سيدي جابر للغات ومجمع الإقبال ومحمد كريم ومدرسة صلاح الدين الدولية يعني فيلتك بجوار مدارس اولادك وبجوار جميع الخدمات التجارية والترفيهية كل المميزات اللي بتحلم بيها لسكن العمر فيلا أو بيت ليك ولاولادك اراضي مميزة جدا م
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/3/2020
رقم الإعلان: 2054876
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2/3/2020
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القسم: 

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1/3/2020
صورة الاعلان: ارض للبيع بالاسكندريه بها جميع المرافق موقع متميز قريب من كارفور والداون تا - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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1/3/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

1/3/2020
صورة الاعلان: علي الطريق الدائري هتبني فيلتك بالجانب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكندر - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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29/2/2020
صورة الاعلان: قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب - في الإسكندرية مصر

قطعه ارض تاني نمرة من الدائري علي ناصيه بحري موقع متميز بقلب الاسكندريه ب

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر - في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اشتري قطعة ارض واستثمر فلوسك في المكان المضمون وافضل استثمار بأقل سعر لمتر الارض بقلب الاسكندريه بم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
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ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل

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ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيلتك او لاستثمار اموالك و ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع - في الإسكندرية مصر

كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بع

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كمباوند حي الفيلات على الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد دقايق من وسط البلد وبحر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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29/2/2020
صورة الاعلان: لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من - في الإسكندرية مصر

لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لمحبي التميز والخصوصية يبقي ارضك في الاسكندريه علي الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون وجمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

29/2/2020
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