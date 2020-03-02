ارضك في المكان رقم 1 بقلب الإسكندرية بحي الفيلات على الطريق الدائرى اكبر مج

ارضك في المكان رقم 1 بقلب الإسكندرية بحي الفيلات على الطريق الدائرى اكبر مجمع فيلات بالاسكندرية حيث الرفاهية والأمان بجوار كارفور وسيتي سنتر والداون تاون ومنتجع اللاجون ونادي اكسيا وبالم هيلز الاسكندريه خلف مطار النزهه وبجوار أكبر مجمع تعليمي المدرسة المصرية الأمريكية ومجمع مدارس سيدي جابر للغات ومجمع الإقبال ومحمد كريم ومدرسة صلاح الدين الدولية يعني فيلتك بجوار مدارس اولادك وبجوار جميع الخدمات التجارية والترفيهية كل المميزات اللي بتحلم بيها لسكن العمر فيلا أو بيت ليك ولاولادك اراضي مميزة جدا م