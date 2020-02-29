ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل

(للبيع)
|ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيلتك او لاستثمار اموالك و الربح المضمون و ملازمة العميل قبل و بعد الشراء بنوفر كل الامكانيات اللي هتحتاجها وبنوفر لك امهر المهندسين والبنائين والانشائيين وكل ماتحتاجه وكمان هنصمملك التصميم الي بتحلم بيه لفيلتك او بيتك شركتنا بتوفر لعملائها المصداقية و الالتزام بالمواعيد و كمان الاسعار و انظمة التقسيط كمان الاوراق و الموقف القانوني اللي بتطمن عملائنا دة غير اراضينا اللي بمواقعنا المميزة و بجانب جميع الخدمات و الاسواق يعن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054604
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2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
1,900 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
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