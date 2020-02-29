ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيل

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تفاصيل الإعلان
ارضك علي الطريق الدائري هو الاختيار الامثل لبدأ مشروعك او لبناء بيتك او فيلتك او لاستثمار اموالك و الربح المضمون و ملازمة العميل قبل و بعد الشراء بنوفر كل الامكانيات اللي هتحتاجها وبنوفر لك امهر المهندسين والبنائين والانشائيين وكل ماتحتاجه وكمان هنصمملك التصميم الي بتحلم بيه لفيلتك او بيتك شركتنا بتوفر لعملائها المصداقية و الالتزام بالمواعيد و كمان الاسعار و انظمة التقسيط كمان الاوراق و الموقف القانوني اللي بتطمن عملائنا دة غير اراضينا اللي بمواقعنا المميزة و بجانب جميع الخدمات و الاسواق يعن
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054604
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
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26/2/2020
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العنوان:

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26/2/2020
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26/2/2020
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26/2/2020
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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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القسم: 

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26/2/2020
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