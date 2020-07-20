ارسم وخطط لمستقبلك وامتلك شاليهك فى السخنة

خطط لمستقبلك فى السخنة وامتلك شاليه بروف ع اجمل حمام سباحة قريب من كل خدماتك الترفيهية نادى صحى ومطاعم وكافيهات شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وامن مستقبلك فى السخنة