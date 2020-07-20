ارسم وخطط لمستقبلك وامتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)
|خطط لمستقبلك فى السخنة وامتلك شاليه بروف ع اجمل حمام سباحة قريب من كل خدماتك الترفيهية نادى صحى ومطاعم وكافيهات شاليهك 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك وامن مستقبلك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063603
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