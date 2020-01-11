ارسم حياتك وابدا من جديد فى Town Gate

ارسم حياتك من جديد وامتلك شقتك فى Town Gate تشطيب اكسترا لوكس 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بجنينة رائعة وقريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى وصحى ومدارس انترناشونال كل ده فى Town Gate باقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان جديد بالعاصمة الادارية