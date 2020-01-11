ارسم حياتك وابدا من جديد فى Town Gate

(للبيع)
|ارسم حياتك من جديد وامتلك شقتك فى Town Gate تشطيب اكسترا لوكس 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) بجنينة رائعة وقريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة ونادى رياضى وصحى ومدارس انترناشونال كل ده فى Town Gate باقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى مكان جديد بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048543
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