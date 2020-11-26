ارخص كاميرات مراقبة

(للبيع)
|الموبايل مهم بقا اهم جهاز واكثر حاجة بنستخدمها كل شوية مينفعش يعدي يوم ولا دقيقة من غير ما تستخدم موبايلك مع #شركة_اون_لاين_تك هتقدر تراقب مصنعك او شركتك او محلك وانت في مكانك ومن موبايلك كمان وده كله من خلال احدث #نظام_امني شامل من #كاميرات_مراقبة_خارجية و #كاميرات_مراقبة_داخلية #شركة_اون_لاين_تك لسنا الوحيدون ولكننا المميزون يلا اتصل بينا واسال عن عروض #نهاية_العام 01111306275 / 01026009733 Email: info@onlinetech-eg.com او زورو موقعنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|4 عمارات العبور ,صلاح سالم ,مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077938
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