ارخص كاميرات مراقبة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ارخص كاميرات مراقبة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

الموبايل مهم بقا اهم جهاز واكثر حاجة بنستخدمها كل شوية مينفعش يعدي يوم ولا دقيقة من غير ما تستخدم موبايلك مع #شركة_اون_لاين_تك هتقدر تراقب مصنعك او شركتك او محلك وانت في مكانك ومن موبايلك كمان وده كله من خلال احدث #نظام_امني شامل من #كاميرات_مراقبة_خارجية و #كاميرات_مراقبة_داخلية #شركة_اون_لاين_تك لسنا الوحيدون ولكننا المميزون يلا اتصل بينا واسال عن عروض #نهاية_العام 01111306275 / 01026009733 ‏Email: info@onlinetech-eg.com او زورو موقعنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 4 عمارات العبور ,صلاح سالم ,مدينة نصر- مدينة نصر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/12/2020
رقم الإعلان: 2077938
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز البريماسيل X-JBL FWT - في القاهرة مصر

جهاز البريماسيل X-JBL FWT

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البريماسيل X-JBL FWT مواصفات الجهاز:- يستخدم لتحويل مكالمات الموبايل للتليفون الارضي متوفر 1.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

26/11/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager