ارخص ايجار سيارات فى مصر - ايجار تويوتا هاى اس الشكل الجديد

(For Rent)
|ايجار تويوتا هاي اس ميكروباص رحلات باليوم ارخص ايجار تويوتا هاي اس في القاهرة احدث موديلات ايجار تويوتا هاي اس نقل سياحي افضل اسعار نقل سياحي في مصر ايجار تويوتا هاي اس سياحية ومكيفة مواعيد العمل و التواصل : السبت من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6 مساء الاحد من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6 مساءا الاتنين من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6 مساءا التلات من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6 مساءا الاربعاء من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6 مساءا الخميس من الساعه 10 صباحا الي الساعه 6
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|Limousin Bedaya
|Telephone:
|01121759535
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|4 ش عباس العقاد - مدينة نصر- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|6/8/2023
|Ad Number:
|2240027
1,000 Pound
1,000 Pound
850 Pound
850 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,200 Pound
1,000 جنيه مصري
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound