ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى

●القفل الإلكترونى timmy tfs50w -القفل مصمما خصيصا لمقاومة الماء water proofوعوال الجول المختلفة -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابواب (الحديد-الخشب-الزجاج) -مزود بداخل USB / ETHERNET -جودة عالية بضمان ip 66 -مزود بقطعة مغناطيسية ذات قوة عالية سعة ذاكرة 5000 بصمة سعة ذاكرة 5000 كروت عدد الحركات يصل الى 200,000 بسعر 1400 ريال قبل الضريبة ضمان عامان التركيب مجانا -فروعنا: الرياض,جدة,ابها,الدمام,المدينة -ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع للتواصل 0531100574