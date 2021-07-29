ارخص اجهزة اكسس كنترول قفل باب يعمل بالبصمة والكارت وارقم السرى

(للبيع)
|●القفل الإلكترونى timmy tfs50w -القفل مصمما خصيصا لمقاومة الماء water proofوعوال الجول المختلفة -يعمل( ب البصمة-الكارت-الرقم السرى) -القفل يعمل على جميع الابواب (الحديد-الخشب-الزجاج) -مزود بداخل USB / ETHERNET -جودة عالية بضمان ip 66 -مزود بقطعة مغناطيسية ذات قوة عالية سعة ذاكرة 5000 بصمة سعة ذاكرة 5000 كروت عدد الحركات يصل الى 200,000 بسعر 1400 ريال قبل الضريبة ضمان عامان التركيب مجانا -فروعنا: الرياض,جدة,ابها,الدمام,المدينة -ضمان لمدة عامان ضد عيوب التصنيع للتواصل 0531100574
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|asmaa
|التليفون:
|0531100574
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|العنوان:
|المدينة المنورة- الاسكان
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,400 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100983
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