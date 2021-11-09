ارخص اثاث مكتبي مكاتب للموظفين احدث الموديلات لدى اوفيس وود

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صورة الاعلان: ارخص اثاث مكتبي مكاتب للموظفين احدث الموديلات لدى اوفيس وود - في الجيزة مصر

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اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكاتب - كراسي - طاولات اجتماعات - اثاث شركات - كوانترات استقبال - خلايا عمل - كراسي مديرين وموظفين - ستائر مكتبية - كراسي مسرح وقاعات - اوفيس وود فرنتشر أثاث مكتبي راقى - ضمان عام كامل على المنتجات - شحن وتوريد مجانى - قطع غيار متوفرة - شاهد الموديلات بمعارضنا 11 شارع شهاب - المهندسين 01003755888 - 0233381184 - officewoodfurniture@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اوفيس وود فرنتشر
التليفون: 0233381184

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العنوان: 11 شارع شهاب - المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/12/2021
رقم الإعلان: 2116336
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صورة الاعلان: اثاث مكتبي للبيع ترابيزات اجتماعات مكاتب مودرن كراسي انتريهات مكتب - في الجيزة مصر

اثاث مكتبي للبيع ترابيزات اجتماعات مكاتب مودرن كراسي انتريهات مكتب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

اوفيس وودفرنتشر 01003755888 معارض اثاث مكتبي متكامل Office Wood Furniture - فرش مقرات ادارية - مكاتب.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

9/11/2021
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