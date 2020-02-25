اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع م

اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع متوفر به جميع الخدمات ويوجد حي الفيلات وحي العماير واكثر من كومباوند علي الدائري وبالجوار من جميع الخدمات الي ممكن تحتاجها ارضك علي طريق رئيسي (الدائري) وقريبة جدا من كارفور ومنتجع بلم هلز السياحي وجميع الخدمات الي ممكن تحتاجها بمساحات تبدأ من 100م لحي العماير ومساحات 200م لحي الفيلات كاش وبالتقسيط (بدون اي فوايد) ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 012