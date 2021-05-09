اراضي للبيع علي البحر مباشرة علي اجمل سواحل الأمارات بغنتوت

(للبيع)
|ارض بمشروع الجرف بمنطقة الغنتوت بجوار قصر الشيخ زايد علي اجمل سواحل الأمارات مساحة 60000 قدم حتي 6 سنوات تسليم جاهزه بنيه تحتيه مميزات الموقع : محميه طبيعيه للغزلان والظبي محميه طبيعيه للسلاحف قناه مائيه شاطئ البحر بمساحة 3.4 كم قصر الشيخ زايد خدمات كامله (كافيهات ، مطاعم، مسابح ، مدارس ، عيادات تخصصيه ، فندق ) مارينا خاصه للملاك مارينا عامه شاطئ خاص للملاك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Omar Ashour
|التليفون:
|0509265766
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|العنوان:
|غنتوت- ابو ظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093644
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