اراضي للبيع علي البحر مباشرة علي اجمل سواحل الأمارات بغنتوت

ارض بمشروع الجرف بمنطقة الغنتوت بجوار قصر الشيخ زايد علي اجمل سواحل الأمارات مساحة 60000 قدم حتي 6 سنوات تسليم جاهزه بنيه تحتيه مميزات الموقع : محميه طبيعيه للغزلان والظبي محميه طبيعيه للسلاحف قناه مائيه شاطئ البحر بمساحة 3.4 كم قصر الشيخ زايد خدمات كامله (كافيهات ، مطاعم، مسابح ، مدارس ، عيادات تخصصيه ، فندق ) مارينا خاصه للملاك مارينا عامه شاطئ خاص للملاك