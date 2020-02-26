اراضي للبيع بالاسكندريه بحي الفيلات احجز مكانك في افخم منطقه في الاسكندري

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تفاصيل الإعلان
اراضي للبيع بالاسكندريه بحي الفيلات احجز مكانك في افخم منطقه في الاسكندريه دخل اكبر كمباوند علي الطريق الدائري⁦⁩⁦ مباشر كمباوند حي الڤيلات⁦ بجوار كارفور والداون تاون الجديد دقائق من كورنيش الاسكندريه حواليك كل الخدمات مول كارفور سيتي استار ⁦ الدون تاون الجديد مطاعم عالميه⁦ مشروع بالم هيلز العملاق ⁦ مستشفي إيلت الدوليه ومراكز طبيه علي اعلى مستوى المدرسه المصريه الامريكه و.المدرسه السوسريه انديه رياضيه و صاله چيم و نادي وادي دجله المنتقه بيها كل الخدمات مياه شرب _ كهرباء _ صرف صحي _انترنت _دش مر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 26/2/2020
رقم الإعلان: 2054337
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العنوان:

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25/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع م - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع م

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- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع في قلب الاسكندرية بمنطقة حي الفيلات علي الطريق الدائري بموقع متوفر به جميع الخدمات ويوجد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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25/2/2020
صورة الاعلان: لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات - في الإسكندرية مصر

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- في الإسكندرية مصر

لو بتحلم بموقع ممتاز ومكان حيوي بالاسكندريه وبعيد عن المدن وزحمة الموصلاات انت علي الطريق الدائري مب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,900 جنيه

25/2/2020
صورة الاعلان: استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت - في الإسكندرية مصر

استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان ت

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

استثمر واسكن في ارقي مكان بالاسكندريه علي بعد 5 دقايق من كارفور والدوان تاون في قلب حي الفيلات ارض .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

25/2/2020
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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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25/2/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض فضاء مساحة 600م ناصيه علي بعد امتار من الطريق الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون بقلب الاسكند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/2/2020
صورة الاعلان: ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقاي - في الإسكندرية مصر

ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقاي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض مباني تالت نمره من الدائري بالقرب من كارفور والداون تاون علي بعد دقايق من وسط البلد وشارع قنال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

24/2/2020
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