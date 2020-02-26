اراضي للبيع بالاسكندريه بحي الفيلات احجز مكانك في افخم منطقه في الاسكندري

(للبيع)
|اراضي للبيع بالاسكندريه بحي الفيلات احجز مكانك في افخم منطقه في الاسكندريه دخل اكبر كمباوند علي الطريق الدائري مباشر كمباوند حي الڤيلات بجوار كارفور والداون تاون الجديد دقائق من كورنيش الاسكندريه حواليك كل الخدمات مول كارفور سيتي استار الدون تاون الجديد مطاعم عالميه مشروع بالم هيلز العملاق مستشفي إيلت الدوليه ومراكز طبيه علي اعلى مستوى المدرسه المصريه الامريكه و.المدرسه السوسريه انديه رياضيه و صاله چيم و نادي وادي دجله المنتقه بيها كل الخدمات مياه شرب _ كهرباء _ صرف صحي _انترنت _دش مر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054337
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