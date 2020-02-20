اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغ

(للبيع)
|اراضي للبيع بأقل الاسعار بالاسكندريه كاش وبالتقسيط والاراضي تصلح لجميع الاغراض السكانيه والتجاريه والاستثماريه وابني عليها البيت او الفيلا الي بتحلم بيها وسيب السعر علينا لان لدينا اقل سعر للمتر واقوي تسهيلات في السداد وخصومات للكاش بمساحات تبدأ من 100م /200م لحي العماير /حي الفيلات الاراضي كامله المرافق (مياه-كهرباء-صرف صحي-انترنت-تليفون) ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053490
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
3,000 جنيه
2,500 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه