اراضي للاستثمار العقاري الناجح بموقع حيوي بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات علي الطريق الدائري بالاسكندريه تبعد دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وكوبري محرم بك بمساحات تبدأ من100 م لحي العماير و200م لحي الفيلات الاراضي تصلح لجميع الاغراض التجاريه والسكانيه والاستثماريه بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش بأسعار متميزة جدا والشراء من المالك مباشر ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800