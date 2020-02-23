اراضي للاستثمار العقاري الناجح بموقع حيوي بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور

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تفاصيل الإعلان
اراضي للاستثمار العقاري الناجح بموقع حيوي بقلب الاسكندريه بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات علي الطريق الدائري بالاسكندريه تبعد دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وكوبري محرم بك بمساحات تبدأ من100 م لحي العماير و200م لحي الفيلات الاراضي تصلح لجميع الاغراض التجاريه والسكانيه والاستثماريه بتسهيلات في السداد وخصومات للكاش بأسعار متميزة جدا والشراء من المالك مباشر ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

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العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/2/2020
رقم الإعلان: 2053947
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العقار افضل استثمار و أعلي عائد أراضي بحي العماير بمساحات متميزة جدا تصلح ل

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23/2/2020
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3,500 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة أرض بحرى و بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بقلب الاسكندريه - في الإسكندرية مصر

قطعة أرض بحرى و بالقرب من كارفور والداون تاون وجميع الخدمات بقلب الاسكندريه

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2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض واجهه بحرى علي بعد امتار من الطريق الدائري بالاسكندريه وبالقرب من

(للبيع)

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العنوان:

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2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28 - في الإسكندرية مصر

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 28

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

فرصه ارض مباني تصلح لجميع الاغراض التجارية والسكنية والاستثماريه بمساحة 288م علي شارع 10م تبعد امت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

23/2/2020
صورة الاعلان: علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة - في الإسكندرية مصر

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

علشان راحتك تهمنا اسكن بحي الفيلات بقلب الاسكندريه بموقع مميزة . وبه كافة الخدمات. متاحه في المكان .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

23/2/2020
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صورة الاعلان: قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو - في الإسكندرية مصر

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شو

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة216 متر تقسيم مباني تصلح لجميع الاغراض وكاملة المرافق والخدمات علي شوارع 10م/7م بتسهيلات في ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعه أرض مسجلة تبعد امتار من الطريق الدائري بالجانب من كارفور والداون تاون بمساحة 600م علي شوارع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: أرض مبانى للبيع بالطريق الدائري الاسكندريه مسجلة مساحتها 580متر تصلح لكافة - في الإسكندرية مصر

أرض مبانى للبيع بالطريق الدائري الاسكندريه مسجلة مساحتها 580متر تصلح لكافة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أرض مبانى للبيع بالطريق الدائري الاسكندريه مسجلة مساحتها 580متر تصلح لكافة الانشطة السكنية والصناعية.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: ارض بموقع مميز للبيع من المالك مباشر بالاسكندريه بسعر لقطه ومساحة مميزة بم - في الإسكندرية مصر

ارض بموقع مميز للبيع من المالك مباشر بالاسكندريه بسعر لقطه ومساحة مميزة بم

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض بموقع مميز للبيع من المالك مباشر بالاسكندريه بسعر لقطه ومساحة مميزة بمنطقه حي الفيلات الراقيه با.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي للبيع بحي الفيلات الاراضي الاكثر تمييزا بالاسكندريه بمساحات تبدأ - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي الفيلات الاراضي الاكثر تمييزا بالاسكندريه بمساحات تبدأ

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي للبيع بحي الفيلات الاراضي الاكثر تمييزا بالاسكندريه بمساحات تبدأ من 200م علي شوارع مميز و.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بقلب الاسكندريه مسجله خالصة الاوراق كاملة المرافق مياه وكهرباء - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بقلب الاسكندريه مسجله خالصة الاوراق كاملة المرافق مياه وكهرباء

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بقلب الاسكندريه مسجله خالصة الاوراق كاملة المرافق مياه وكهرباء وصرف صحي وانترنت وبالجو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/2/2020
صورة الاعلان: اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون - في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اراضي للبيع بمحرم بك علي بعد خطوات من كارفور والداون تاون وبالقرب من جميع الخدمات الي هتحتاجها بمسا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري - في الإسكندرية مصر

قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطع اراضي خلف مطار النزهة الدولي علي بعد امتار من الطريق الدائري وبالجوار من كارفور والداون تاون ب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

21/2/2020
صورة الاعلان: معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م - في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

معروض اراضى غذائى للبيع من 300م الى 5000م متوسط سعر المتر 700ج ببرج العرب للتواصل 01001910248 012233.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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21/2/2020
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