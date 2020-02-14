اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تب

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تفاصيل الإعلان
اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تبني بيت او فيلا او عمار سكانيه او مشروع تجاري او للاستثمار ك ارض فضاء بمساحات وموقع مميز جدا علي الطريق الدائري خلف مطار النزهة الدولي وبالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد 5دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وحوالي 10دقايق من البحر علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كما لدينا تسهيلات في السداد وخصومات قوية جدا للكاش مستني ايه. للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 012053094
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052727
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العنوان:

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القسم: 

اتصل

4/2/2020
صورة الاعلان: ارض على مساحة 1800 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 1800 متر للبيع

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- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/1/2020
صورة الاعلان: ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 400 متر للبيع ببرج العرب سعرالمتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 01226652827 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 2200 متر - في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 2200 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 2200 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 01223342232 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

5/1/2020
صورة الاعلان: _ ارض عل مساحة 5300 متر - في الإسكندرية مصر

_ ارض عل مساحة 5300 متر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

_ ارض عل مساحة 5300 متر غزل ونسيج للبيع ببرج العرب ب5مليون و700الف 01001910248 01223342232 012266.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

4/1/2020
صورة الاعلان: _ارض على مساحة 8500 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

_ارض على مساحة 8500 متر للبيع

(للبيع)

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_ارض على مساحة 8500 متر للبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط كيماويات مطلوب 10 مليون 01001910248 01223.
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القسم: 

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ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

30/12/2019
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قطعة ارض سموحة في شارع النصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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اتصل

11/12/2019
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