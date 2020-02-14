اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تب

(للبيع)
|اراضي سكنية بمساحات متنوعة وتصلح لجميع الاغراض بقلب الاسكندريه يعني ممكن تبني بيت او فيلا او عمار سكانيه او مشروع تجاري او للاستثمار ك ارض فضاء بمساحات وموقع مميز جدا علي الطريق الدائري خلف مطار النزهة الدولي وبالقرب من كارفور والداون تاون وعلي بعد 5دقايق من وسط البلد وشارع قنال السويس وحوالي 10دقايق من البحر علي شوارع تتميز بالاتساع 16م/10م/7م كما لدينا تسهيلات في السداد وخصومات قوية جدا للكاش مستني ايه. للاستعلام والمزيد من التفاصيل برجاء الاتصال بنا : 01212800852 01029999944 012053094
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052727
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2,000 جنيه
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(للبيع)- في الإسكندرية مصر
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