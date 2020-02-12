اراضي حي الفيلات يعني الامان والرفاهيه معنا استثمار بمعني الكلمه بحي الفيلا

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تفاصيل الإعلان
اراضي حي الفيلات يعني الامان والرفاهيه معنا استثمار بمعني الكلمه بحي الفيلات ️ احلم وحقق حلمك عندنا فلتك او ارضك بها جميع الخدمات تقسيم داخل الكومبوند وخارج الكومبوند بجوار كارفور والداون تاون و المدارس الخاصه عشان اولادك وخطواط من الكورنيش يوجد قطع أراضي بمساحات متنوعه والسعر علي حسب القرب والبعد من الطريق الدائري وعلي حسب موقع القطعه وحسب الشوارع يوجد تقسيم شوارع رئيسيه وفرعيه بعرض 16 - 10 - 7 متر كما يوجد تسهيلات في السداد وخصم عند الدفع كاش للتواصل مع المالك مباشر لا يوجد لدينا وسطاء للاستعل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابراج للاستثمار العقاري
التليفون: +201212800852

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052587
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صورة الاعلان: _ارض على مساحة 8500 متر للبيع - في الإسكندرية مصر

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العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

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31/12/2019
صورة الاعلان: ارض على مساحة 4600 متر لللبيع - في الإسكندرية مصر

ارض على مساحة 4600 متر لللبيع

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ارض على مساحة 4600 متر لللبيع ببرج العرب الاسكندرية نشاط اغذيه سعر المتر 1000 جنيه 01001910248 012.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

30/12/2019
صورة الاعلان: قطعة ارض سموحة في شارع النصر - في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

قطعة ارض سموحة في شارع النصر امام جرين بلازا ٨٠٠٠٠ متر ، سعر المتر 170.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/12/2019
صورة الاعلان: ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م - في الإسكندرية مصر

ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض بسعر روعه خيالى نشاط دوائى غذائى مستحضرات 2030م خالصة ماعليهاش اى حاجه بها رخصه مبانى ببرج العرب.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

8/12/2019
صورة الاعلان: ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع - في الإسكندرية مصر

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ارض 2000م ببرج العرب نشاط مستحضرات طبيه وادوية للبيع المتر ب 1000ج 01001910248 01223342232 01226.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

2/12/2019
صورة الاعلان: . ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى - في الإسكندرية مصر

. ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى

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- في الإسكندرية مصر

. ارض 1000م باكبر موقع مميز بمدينة برج العرب على الرئيسى تصلح لبناء مول تجارى سعر المتر 15 الف نهائي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

19/11/2019
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