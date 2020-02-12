اراضي حي الفيلات يعني الامان والرفاهيه معنا استثمار بمعني الكلمه بحي الفيلا

(للبيع)
|اراضي حي الفيلات يعني الامان والرفاهيه معنا استثمار بمعني الكلمه بحي الفيلات ️ احلم وحقق حلمك عندنا فلتك او ارضك بها جميع الخدمات تقسيم داخل الكومبوند وخارج الكومبوند بجوار كارفور والداون تاون و المدارس الخاصه عشان اولادك وخطواط من الكورنيش يوجد قطع أراضي بمساحات متنوعه والسعر علي حسب القرب والبعد من الطريق الدائري وعلي حسب موقع القطعه وحسب الشوارع يوجد تقسيم شوارع رئيسيه وفرعيه بعرض 16 - 10 - 7 متر كما يوجد تسهيلات في السداد وخصم عند الدفع كاش للتواصل مع المالك مباشر لا يوجد لدينا وسطاء للاستعل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابراج للاستثمار العقاري
|التليفون:
|+201212800852
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|العنوان:
|الطريق الدائري محرم بك الاسكندريه- محرم بك
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052587
2,000 جنيه
(للبيع)- في الإسكندرية مصر
2,000 جنيه
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