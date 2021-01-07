اراضي تجاريهظ سكنيه محدوده العدد للبيع في مدينه تلال -الشارقه وبدون عموله أراضي تجارية / سكنية للبيع في مدينة طلال بدون عمولة مجموعة متنوعة الأراضي التجارية / السكنية المحدودة للبيع ، والأراضي ذات مواقع فريدة من نوعها ،تطل على الحديقة ,والمول التجاري قريبه من الطرق الرئيسية ، ويختلف استخدام هذه الأراضي من تجارية وسكنية ومتعددة الأغراض وغيرها. مساحة الارض: 10957 قدم - 26460 قدم مربع المساحات المبنية: 34232 قدم مربع - 92922 قدم مربع ارتفاع المباني G + 3 - G + P + 6 سعر البيع: 1،488،000مليون -