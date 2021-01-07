اراضي تجاريهظ سكنيه محدوده العدد للبيع في مدينه تلال -الشارقه وبدون عموله

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
اراضي تجاريهظ سكنيه محدوده العدد للبيع في مدينه تلال -الشارقه وبدون عموله أراضي تجارية / سكنية للبيع في مدينة طلال بدون عمولة مجموعة متنوعة الأراضي التجارية / السكنية المحدودة للبيع ، والأراضي ذات مواقع فريدة من نوعها ،تطل على الحديقة ,والمول التجاري قريبه من الطرق الرئيسية ، ويختلف استخدام هذه الأراضي من تجارية وسكنية ومتعددة الأغراض وغيرها. مساحة الارض: 10957 قدم - 26460 قدم مربع المساحات المبنية: 34232 قدم مربع - 92922 قدم مربع ارتفاع المباني G + 3 - G + P + 6 سعر البيع: 1،488،000مليون -
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Aljadwal
التليفون: 0589073957

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العنوان: اراضي تجاريهظ سكنيه محدوده العدد للبيع في مدينه تلال -الشارقه وبدون عموله- Tilal City
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,488,000 درهم
تاريخ الإعلان: 27/1/2021
رقم الإعلان: 2081753
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صورة الاعلان: قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلا - في الشارقة الإمارات

قطعة أرض للبيع فلل الماس تصريح ارضى +أول بمساحة 4501 قدم مربع بمدينة تلا

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

اراضي الفلل: - تملك أرضك اليوم ب 681 ألف درهم إماراتي بنظام تقسيط مريح وبدون عمولات و ر.
القسم: 

681,000 درهم

7/1/2021
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