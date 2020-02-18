اراضي بمحرم بك علي دائري الاسكندريه بموقع حيوي جدا بالقرب من كارفور والداون تاون وتبعد اقل من 5 دقايق من وسط البلد وكوبري محرم بك وحوالي 10دقايق من البحر وكورنيش الاسكندريه بمساحات تبدأ من 100م وعلي شوارع مميزة جدا والاراضي كاملة المرافق والخدمات ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435