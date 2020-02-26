اراضي بأرقى المواقع المتميزه بالاسكندريه حيث الرفاهيه و الهدوء دقائق من وسط البلد وكورنيش الاسكندريه علي الطريق الدائري خلف مطار النزهة الدولي وبالقرب من كارفور والداون تاون بمساحات تبدأ من 100م وشوارع 16م/10م/7م بتسهيلات قوية جدا في السداد وبدون فوايد وخصم عند الدفع كاش ولتحـديـد مـوعـد مـعـايـنـة او مـزيـد مـن الاسـتـفـسـار يـرجـى الاتـصـال عـلـى ارقـام الـشـركـة 01212800852 01029999944 01205309435