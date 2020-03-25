ادفع5% فقط واحجز شقتك الترا سوبر لوكس وبدون فوايد في ارقي كمبوند امام مول

(للبيع)
|شقتك تشطيب الترا سوبر لوكس من شركة اوراسكوم للتطوير العقاري واللي لها معايير جوده معينة في التشطب والخامات وبالتقسيط علي 8 سنين بدون فوايد في ارقي كمبوند في اكتوبر امام مول تشطيب شقتك (رخام – الوميتال – hdf - حمامات جلوري ) باجود الخامات كل دا وباقل مقدم في اكتوبر وباقل كاش 5% ودقايق من المحور للتفاصيل اكتر عن الكمبوند كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|6 اكتوبر- 6 اكتوبر
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|200,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056978
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