ادفع10% مقدم وقسط علي 10سنين وامتلك شقتك في كمبوند شغال بالتجمع

(للبيع)
|شقتك باميز موقع بالتجمع الخامس في كمبوند شغال تقدر تحدد المساحة اللي انت عايزها وتشوف علي الواقع علي شارع التسعين دقايق من بوينت 90 الشقة مكونة (2 غرفة +مطبخ+ 2 حمام+ تراس ) تقدر تمتلك شقتك بمقدم 10% وباطول فترات سداد 10 سنين بدون فوايد للتفاصيل كلمنا 01211411556
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هيام
|التليفون:
|01211411556
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|العنوان:
|التجمع الخامس- التجمع الخامس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056488
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