ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى

(للبيع)
|شاليهك بحديقة خاصة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريبة من كل خدماتك اللى بتحبها حمامات سباحة و اكوا بارك وكافيهات وخدمات تانية اكتر بمقدم 99 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|99,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079887
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