ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى

شاليهك بحديقة خاصة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريبة من كل خدماتك اللى بتحبها حمامات سباحة و اكوا بارك وكافيهات وخدمات تانية اكتر بمقدم 99 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى