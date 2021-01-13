ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ادفع 99 الف مقدم وامتلك شاليه بحديقة فى لاسيرينا عيون موسى - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك بحديقة خاصة عشان اولادك يلعبوا قدام عينيك ( غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) قريبة من كل خدماتك اللى بتحبها حمامات سباحة و اكوا بارك وكافيهات وخدمات تانية اكتر بمقدم 99 الف و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 99,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/1/2021
رقم الإعلان: 2079887
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