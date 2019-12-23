(للبيع)
|ادفع 50% والباقي علي سنة ونص والاستلام فوري شقة 180م بالمنطقة العاشرة 3غرف – ريسبشن 3قطع – 2حمام – مطبخ – 2اسانسير – حصة بالارض – 2/1 تشطيب – الدور السابع – العمارة 9ادوار المطلوب 1050000ج ت/0224706712/01000413332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alahly
|التليفون:
|01000413332
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|العنوان:
|المنطقة العاشرة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,050,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046254
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